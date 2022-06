Opnieuw een Sérgio Conceição in ons land: "Ik ken Luik goed" en "Mijn idool? Mijn vader, natuurlijk!"

Er is opnieuw een Sérgio Conceição is ons land. De zoon van de voormalige Portugese middenvelder en huidig coach van Porto heeft een contract getekend bij Seraing voor één seizoen.

Op de site van Seraing geeft de rechtsback, die het voorbije seizoen bij Estrela Amadora speelde in de Portugese tweede klasse, zijn eerste indrukken. "Ik geraakte overtuigd van het project van de club en de kans om in 1A in België te spelen. Het zal als voetballer mijn eerste ervaring zijn in het buitenland, maar ik ken Luik goed. Ik woonde er toen ik 14 was en mijn papa assistent-coach van Standard was."

Concurreren met Opare

Het is een hele verandering om nu Portugal weer in te ruilen voor België, al heeft Conceição junior daar geen schrik voor. "Ik ben het gewend om op mijn eentje te leven. Dat was de laatste vier jaar al het geval. Ik had ook een voorstel uit Portugal, maar ik gaf er de voorkeur aan om naar hier te komen", zo zegt de 25-jarige speler die de concurrentie zal moeten aangaan met Daniel Opare.

Conceição stelt zich nog verder voor. "Ik ben van opleiding een rechtsachter. Mijn kwaliteiten? Ik laat het aan anderen over om daar over te oordelen. Als ik mezelf in twee woorden moest beschrijven, zou ik kiezen voor 'ambitieus' en 'doorzetter'. Een idool? Mijn vader, natuurlijk!"