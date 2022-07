🎥 OFFICIEEL: Dost is weg uit Brugge en tekent voor Eredivisie-club

Het zat er al even aan te komen maar is nu ook officieel: Bas Dost trekt terug naar de Eredivisie. Zopas maakte FC Utrecht zijn komst bekend.

Bas Dost kwam in januari 2021 langs de grote poort binnen bij Club Brugge. Het was een prestigetransfer van de (ondertussen) drievoudige landskampioen en de Belgische voetbalfan keek met grote ogen dat een speler zoals Dost met internationale allure voor Club Brugge koos.

Zijn transfer leek ook een schot in de roos te zijn. In zijn eerste 6 wedstrijden wist hij 5x te scoren en gaf hij ook een assist. In de play offs wist hij echter maar één keer te scoren en traag maar zeker veranderde zijn status van titularis naar bankzitter.

Toen Clement vertrok, kreeg Dost onder Schreuder een nieuwe kans in de spits maar de Nederlander wist niet even doeltreffend te zijn als men van hem verwachtte bij Club. Bovendien stond er met Charles De Ketelaere een echte publiekslieveling op zijn plaats.

Daarom was het duidelijk dat zijn tijdperk bij Club erop zat. Een transfer naar Nederland drong zich op, al toonden ook enkele Bundesliga-clubs interesse voor hem. Uiteindelijk koos Dost voor FC Utrecht. Utrecht eindigde 7e in de competitie maar kon via de play offs geen ticket afdwingen voor Europees voetbal.