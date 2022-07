Deal zou rond zijn: Westerlo haalt international voor maar liefst drie miljoen euro

Stevig spierballengerol in de Kempen. Het is de Turkse eigenaars menens en volgens de lokale pers ze konden één van hun landgenoten naar Westerlo brengen. Het gaat om de Turkse international Halil Akbunar.

De 28-jarige rechtsbuiten maakte vorig jaar pas zijn debuut voor de Turkse nationale ploeg, maar is zeker een straffe transfer te noemen. Hij zou overkomen van Göztepe en zou volgens Turkse bronnen een slordige drie miljoen euro gekost hebben.

Vorig seizoen was hij in 32 matchen goed voor vier goals en zeven assists. Het zal alvast niet de laatste transfer zijn bij Westerlo, dat goed gewapend aan het seizoen in 1A wil beginnen.