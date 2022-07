🎥 Op deze dag 4 jaar geleden: Chadli trapt België naar delirium tegen Japan

Waar was u op 2 juli 2018? Het is niet eens zo lang geleden maar de kans is groot dat u het niet meer exact weet.

Maar wat als we u vragen waar u was toen Nacer Chadli in de blessuretijd van de achtste finales van het WK 2018 in Rusland de 3-2 tegen de netten joeg, weet u waarschijnlijk exact waar u was. En enkele seconden later was u waarschijnlijk in de armen gevlogen van vrienden en/of familie die op een armlengte van u 20 minuten ervoor nog geloofden dat de Duivels en het Belgische volk een deceptie rijker waren.

Want zo was de stand na een uur voetballen: 0-2 voor Japan. Op 4 minuten tijd zorgen Haraguchi en Inui er met strakke afstandsschoten voor dat het WK van de Rode Duivels aan een zijden draadje hing. De tapkranen in de cafés gingen dicht in België, het werd zo'n toernooi zoals het EK twee jaar ervoor toen we er tegen godbetert Wales uit gingen.

Het mag eens meezitten

Twintig minuten voor tijd kreeg de burger echter moed. Voetballend was het lastig voor onze Duivels maar soms mag het ook eens een keertje meezitten. Vertonghen verstuurde met het hoofd een boogbal van bijna aan de zijlijn van het strafschopgebied. De bal dwarrelde echter niet voor doel, wel rechtstreeks in het doel van ex-Standard en Lierse-doelman Eji Kawashima.

© photonews

Mastermove Martinez

Het was pompen of verzuipen voor de Duivels. Daarom had bondscoach Martinez na de 0-2 van Japan met Fellaini en Chadli meer duelkracht op het veld gebracht. Mertens en Carrasco moesten het bekopen. Achteraf bekeken, een masterzet van de bondscoach.

Want hoewel de Japanners vochten voor elke morzel gras, konden ze het in de lucht niet halen van de Duivelse torens. En daar maakten we nog twee keer handig gebruik van. De eerste keer was een kwartier voor tijd toen Hazard een gemeten voorzet richting 16 verstuurde. De ingevallen Fellaini deed waarvoor hij werd ingebracht: terror veroorzaken in de 16 van Japan. Hij kopte de 2-2 kansloos tegen de touwen.

En dan kwam het delirum...

Stel je bent Japan, je komt 0-2 voor tegen de Rode Duivels maar het staat opnieuw 2-2 in de laatste minuut van de blessuretijd. Je krijgt een corner, wat doe je? Bij Japan kozen ze ervoor om met 8 rond en in de 16 van België te komen, hopend op een finaal doelpunt. Een beetja naïef hopend want de grootste toren van Japan was Yoshida met 1,89 m. De Duivels hadden met Kompany, Vertonghen en Fellaini drie spelers op het veld staan die minstens even groot waren. Verder waren de Japanners minstens 5 cm kleiner dan Yoshida.

En dan moest de grootste reus nog tussenkomen want de corner die voor Yoshida bestemd was, kwam in de armen terecht van de twee meter lange Thibaut Courtois. Hij twijfelde niet en lanceerde Kevin De Bruyne door de bal uit te werpen. 'KDB' zette er vaart achter, drie Japanners achtervolgden hem maar konden de middenvelder niet bijhalen waardoor de Duivels in een 4 vs 3 overtal-situatie kwamen op de helft van Japan.

De Bruyne gaf de bal op het perfecte moment richting Meunier waardoor de verdediging van Japan centraal ruimte moest laten om de wingback af te stoppen. Hierdoor opende er zich ruimte in het strafschopgebied bij Nacer Chadli. Maar hoe ging de bal daar in godsnaam geraken met nog een Japanner die bij Lukaku stond te verdedigen in de passlijn? Simpel, een geniale overstapmove van Lukaku zorgde ervoor dat Chadli de bal pal voor zijn voeten kreeg en de Rode Duivels richting de kwartfinales kon trappen.

Het delirium is compleet, we waren net getuige van de mooiste counter in het internationale voetbal ooit. En die kwam van de Rode Duivels. Het startte bij Courtois en eindigde 10 seconden later met Chadli.

I'm not sure if it counts, but Nacer Chadli 's last minute winner against Japan at the 2018 World Cup featured a lovely dummy from Romelu Lukaku pic.twitter.com/wiqq5tS4Ip — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) June 30, 2022