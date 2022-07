Laporta geeft update over situatie De Jong: "We willen hem houden" - Maar hij moet wel loon inleveren

Joan Laporta heeft wat meer duiding gegeven over een aantal in- en uitgaande transfers. Daarbij is de belangrijkste die van Frenkie de Jong. Manchester United heeft van hem hun hoofdtarget gemaakt, maar Barça werkt niet echt mee.

"Frenkie behoort tot de beste spelers ter wereld. We weten dat clubs hem willen hebben, niet alleen United, maar we zijn niet van plan om hem te verkopen”, zei Laporta gisteren. Contradictorisch genoeg voegde Laporte eraan toe dat hij wel een salarisvermindering zal moeten aanvaarden. De Jong wil zelf immers ook graag in Catalonië blijven. Barcelona moet wel nog wat spelers verkopen en De Jong vertegenwoordigt heel wat kapitaal aangezien hij nog een contract voor vier jaar heeft. De Spaanse topclub betaalde drie jaar geleden 75 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Ajax. Een transfer zou wel in de pijplijn zitten, want Engelse media meldden een akkoord van om en bij de 80 miljoen euro.