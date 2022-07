Antwerp laat twee spelers thuis, zij mogen waarschijnlijk nog vertrekken

Antwerp vertrekt vandaag op stage. Gisteren kondigden ze met de contractverlengingen van Faris Haroun en Ritchie De Laet nog goed nieuws aan, maar twee spelers kregen ook minder nieuws te verwerken.

Dorian Dessoleil en Alexis De Sart vertrekken immers niet mee op stage naar Oostenrijk. Nieuwe trainer Mark van Bommel selecteerde het tweetal niet.

Dessoleil was vorig seizoen nog basisspeler bij The Great Old, maar mag nu waarschijnlijk alweer vertrekken na één seizoen op de Bosuil. Ook voor De Sart zal er waarschijnlijk wel een oplossing gezocht worden.

Volgens Het Nieuwsblad zoekt Antwerp ook nog een linksachter en zou het daarbij Omar Richards van Bayern München op het oog hebben. Maar die moet voorlopig 12 miljoen kosten en dat is veel te veel.