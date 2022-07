OFFICIEEL: Cyle Larin is de nieuwe spits van Club Brugge

Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16 !

Larin maakte indruk tijdens zijn periode bij Essevee, dat hem een jaartje kon huren van Besiktas. In 33 matchen scoorde hij negen keer en gaf 11 assists. In 109 matchen voor Besiktas wist hij 39 keer te scoren.

Hij zou nu op weg zijn naar Club Brugge, dat hem transfervrij kan binnenhalen omdat zijn contract is afgelopen. Hij kon ook naar Olympiakos, maar Club mengde zich in de debatten en kon hem met CL-voetbal overtuigen. Hij zal voor drie jaar tekenen, want zijn medische testen zijn al achter de rug.

Former Besiktas striker Cyle Larin is set to join Belgian side Club Brugge on a free transfer. Brugge hijacked the deal after Tigres and Olympiacos interest - UCL group stage made the difference. 🇨🇦 #transfers



Larin will sign three year contract, medical already completed.