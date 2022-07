Transfer van Lukaku naar Inter was een mission impossible: "Dat bleek uiteindelijk dé gamechanger"

Romelu Lukaku keert terug naar Milaan. De transfer van de Rode Duivel naar FC Internazionale lijkt dan wel de meest logische zaak, maar was dat allerminst. Sébastien Ledure legt uit hoe alles in de plooi viel.

De transfermolen draaide de voorbije weken non-stop rond Romelu Lukaku. Niemand viel dan ook uit de lucht toen FC Internazionale de terugkeer van Big Rom aankondigde. Al was niets minder waar.

“Het was nochtans een mission impossible’”, aldus Sébastien Ledure in Het Laatste Nieuws. “Romelu wou alleen terug naar de club die hem voor 115 miljoen euro verkocht aan Chelsea FC, maar ondertussen zelf geen geld meer heeft voor een dure aankoop.” (grijnst)

De sportadvocaat vertelt hoe de puzzelstukjes uiteindelijk wel in elkaar vielen. “Chelsea was in de tussentijd van eigenaar veranderd. De komst van Todd Boehly was een gamechanger. Net als veel Amerikanen heeft hij een andere mentaliteit: sport is business.”

“Uiteindelijk zijn we allemaal rond de tafel gaan zitten en heeft iedereen zijn ego opzij gezet”, glimlacht Ledure. “Inter heeft zich als vragende partij bescheiden opgesteld, terwijl Chelsea besefte dat zo’n dure speler geen tweede seizoen op de bank kan blijven zitten.”

Bovendien kan de constructie in het voordeel van The Blues uitdraaien. “Door de uitleenbeurt zonder aankoopoptie behoudt Chelsea haar kapitaal én zijn ze tijdelijk van het loon van Lukaku verlost. De huursom kan bovendien flink oplopen door bonussen.”