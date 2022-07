Opschudding in Engeland: 'Premier League-speler opgepakt en in verdenking gesteld van verkrachting

De Premier League is opgeschrikt door een nieuw schandaal. Een speler van een Premier League-club is deze middag opgepakt. Hij wordt verdacht van verkrachting.

The Athletic komt met het nieuws naar buiten. De identiteit van de speler is niet gekend. Wat weten we wel? Het gaat om een speler van een club uit de Premier League en de feiten vonden plaats in Londen.

De verkrachting is eerder vandaag door het slachtoffer aangegeven bij de politie. De feiten vonden plaats in juni jongstleden. Het onderzoek loopt momenteel.

De spelers op de foto hebben op geen enkele wijze te maken met bovenstaande feiten. De foto's zijn louter gekozen op basis van toeval.