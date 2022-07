Sensationele geruchtenmolen op volle toeren: komen Messi en Ronaldo volgend seizoen bij dezelfde club uit?

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi speelden in Spanje heel veel epische duels tegen elkaar en ook in de Champions League was het altijd likkebaarden als beiden tegen elkaar uitkwamen. Samen hebben ze nog nooit gespeeld ...

De kans dat het nog zal gebeuren wordt steeds kleiner. Cristiano Ronaldo is ondertussen 37, Lionel Messi 35. Bij PSG had het eventueel gekund, maar CR7 koos uiteindelijk voor Manchester United. Dan maar deze zomer? De geruchtenmolen draait voor beide spelers op volle toeren en wie weet is er wel een optie waarin beiden bij hetzelfde team terechtkomen. Dat zou dan ... Barcelona moeten worden. De Catalanen zijn een van de geïnteresseerde teams in Ronaldo én spelen volgend seizoen in de Champions League, een belangrijke voorwaarde voor de Portugese aanvaller. Messi Barcavoorzitter Joan Laporta en makelaar Jorge Mendes zouden volgens AS met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke transfer, al heeft Ronaldo natuurlijk nog heel wat andere opties (Chelsea onder meer). Lionel Messi heeft volgens Okdiario dan weer de gesprekken aangeknoopt met coach Xavi van Barcelona over een eventuele terugkeer naar Catalonië. De coach van Barca staat niet weigerachtig, maar het is Laporta die de beslissingen neemt.