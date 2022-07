Porto zorgt voor duurste inkomende transfer in Portugal

Porto heeft voor de duurste inkomende transfer in Portugal gezorgd. David Carmo komt over van Braga en kost 22,5 miljoen euro.

David Carmo speelde voor de jeugd van Braga. Daar maakte hij begin 2020 ook zijn debuut in het 1e elftal. In totaal speelde de centrale verdediger 57 wedstrijden voor de A-ploeg van Braga.

Porto heeft hem voor 5 seizoenen overgenomen. HIj kostte 22,5 miljoen euro. Dat is al zeker 20 miljoen. Daar kunnen nog 2,5 miljoen aan bonussen bijkomen. Dat transferbedrag is een record in Portugal. Het vorige record stond op naam van Oliver Torres, die toen overkwam van Atletico Madrid.

Carmo was in totaal 7 seizoenen aangesloten bij Braga.