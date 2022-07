14 miljoen transferprijs met twee profmatchen in de benen: dit is waarom Roméo Lavia nu al zoveel waard is

Anderlecht gaat een bescheiden opleidingsvergoeding opstrijken, maar zal waarschijnlijk zuur kijken naar de transfersom die Romeo Lavia nu al opbrengt. Met slechts twee profwedstrijden in de benen betaalt Southampton 14 miljoen voor hem.

Lavia is nu 18 en speelde de voorbije twee seizoenen bij de U23 van City. Hij mocht in twee bekermatchen meespelen van Pep Guardiola, maar de concurrentie is moordend op het middenveld bij City. Daarom kiest hij nu voor Southampton, dat hem wel speelkansen kan garanderen.

Maar waarom nu al 14 miljoen? Voor wat iedereen in hem ziet. Al sinds zijn jeugdjaren bij Anderlecht was het duidelijk dat hem een grote carrière te wachten stond. Op zijn 15de merkte Pep Guardiola hem op toen hij speelde op de KDB Cup. Een half jaar later zat hij bij City. Guardiola is fan.

Het grote potentieel van de middenvelder is niemand ontgaan. Hij is explosief, voetbalt vooruit, heeft een uitstekende techniek en leest het spel enorm goed. Doet het u aan iemand denken? Het is pijnlijk voor Anderlecht, dat geen graantje meepikt van de transferprijs, maar enkel een jeugdopleidingsvergoeding krijgt. Er wordt dus vier jaar in rekening gebracht van zijn tijd bij paars-wit.