OFFICIEEL: Club Brugge ziet drievoudig Rode Duivel definitief vertrekken

Loïs Openda verlaat Club Brugge definitief. De aanvaller steekt de grens over richting Frankrijk en gaat voor Ligue 1 voetballen.

Na twee seizoenen op huurbasis bij SBV Vitesse trekt Loïs Openda de poort van het Jan Breydelstadion definitief achter zich dicht. Hij heeft een contract tot medio 2027 getekend bij RC Lens.

Club Brugge deed nog pogingen om Openda langer in West-Vlaanderen te houden, maar de 22-jarige aanvaller had zijn zinnen op een transfer gezet. Les Sang et Or verbreken het clubrecord om de Rode Duivel te halen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.