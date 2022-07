Club Brugge passeert langs de kassa: 'Lens betaalt dit bedrag en breekt clubrecord om Openda naar Ligue 1 te halen'

Loïs Openda verlaat Club Brugge en gaat voor RC Lens voetballen. En het moet gezegd: de bankrekening van de Belgische landskampioen vaart wel bij de transfer.

Openda zet zijn carrière voort bij RC Lens. Club Brugge deed dan wel pogingen om de 22-jarige aanvaller te houden, maar de penningmeester klaagt niet.

Het Laatste Nieuws weet dat Lens tien miljoen euro op tafel gooit voor de drievoudig Rode Duivel. Dat is meteen een clubrecord voor de Noord-Franse club. Les Sang et Or mikken op een plaats in de subtop van de Ligue 1.