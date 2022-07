Kapitaalsverhoging bij Antwerp: Paul Gheysens pompt 10 miljoen euro extra in de club

Paul Gheysens heeft 10 miljoen euro extra in Antwerp gepompt. Dat is deze week in het Staatsblad verschenen. In totaal heeft hij al zo'n 80 miljoen euro in de club gestoken.

Deze week verscheen er in het Staatsblad ook info over Antwerp. Paul Gheysens pompt nog eens 10 miljoen euro in de club. Zo maakt Gheysens nog maar eens duidelijk dat hij van Antwerp een topclub wil maken. Daarom haalde hij ook Marc Overmars en Mark van Bommel naar Antwerp. In totaal heeft Gheysens nu al 80 miljoen euro in de club gepompt. Daarbij komen nog eens de extra financieringen via vennootschappen bij. Dat was onder meer voor de investeringen in het stadion. Gheysens wil met al die financiële investeringen ervoor zorgen dat Antwerp zonder financiële zorgen kan blijven groeien.