Transfergoeroe Romano verrast zelfs speler: "Zelfs mijn vrouw wist niet van die interesse"

Romano onthulde dat Yoshida een transfer naar Trabzonspor liet liggen. Yoshida reageerde op Twitter met: "Die gast is ongelooflijk. Zelfs mijn vrouw wist dat niet."

En Romano: "Zeg je vrouw dat ze me volgt om meer updates over Yoshida te krijgen."

thank you for the kind words, Maya… and tell your wife to follow me here of she wants Yoshida updates! 😂🙋🏼‍♂️



Here we go! Was a pleasure to have you in Italy and enjoy Schalke 🔵🇯🇵 https://t.co/91RXg5NPhm