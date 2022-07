OFFICIEEL: Alejandro Pozuelo heeft een nieuwe club in de MLS

Alejandro Pozuelo heeft zijn transfer beet. De voormalige middenvelder van KRC Genk trekt van het Canadese Toronto naar Inter Miami.

De Spaanse aanvallende middenvelder zal een International Roster Slot en een Designated Player-plek voor de club innemen. In ruil daarvoor stuurt Inter Miami $ 75.000 in 2022 General Allocation Money (GAM) en $ 75.000 in 2023 GAM naar Toronto FC.

“We zijn verheugd een speler van het kaliber van Alejandro te mogen verwelkomen. Hij heeft bewezen een van de slimste talenten in de competitie te zijn en we hebben er alle vertrouwen in dat dit hier in Zuid-Florida zo zal blijven", aldus Chief Soccer Officer en Sporting Director Chris Henderson. "We waren op zoek naar een beslissende, creatieve aanvallende speler en we vinden dat hij in het profiel past."

Pozuelo speelde meer dan drie seizoenen in de MLS en kwam in maart 2019 voor het eerst bij Toronto. De Spanjaard speelde in totaal 88 wedstrijden voor het team, waaronder 81 starts, 26 goals en 31 assists in die tijd. Hij is ook begonnen in vijf play-offwedstrijden voor het team, waarbij hij twee goals en drie assists scoorde.

“We geloven dat Alejandro goed bij onze groep past. Hij is een speler van enorme kwaliteit waarvan we denken dat hij een echte game changer voor ons kan zijn", aldus hoofdcoach Phil Neville. "We kunnen niet wachten om hem in de selectie te integreren en kijken ernaar uit om hem op het veld te zien in de kleuren van Inter Miami."