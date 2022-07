Barcelona-voorzitter geeft update over Lewandowski-dossier en bedankt spits voor de inspanningen

Bayern München wil Robert Lewandowski niet verkopen, maar de Poolse spits tegen zijn goesting houden heeft ook niet veel zin. Barça weet dat en heeft zich officieel gemeld bij de Duitse topclub.

De situatie is wellicht bekend: Lewandowski heeft nog maar één jaar contract bij Bayern, maar wil dat niet uitdienen. Hij wil op zijn best nog naar Barcelona, een club waar hij altijd al van gedroomd heeft. Voorzitter Joan Laporta heeft nu een update gegeven: "We hebben een bod ingediend bij Bayern om Lewandowski naar ons te halen en ik we wachten op hun antwoord. Ik hoop dat het positief zal zijn."

Ook voor de spits zelf had Laporta nog een dankwoord klaar. Die heeft zijn intenties heel duidelijk gemaakt en heeft Bayern daarmee wat voor het blok gezet, want hij wil er niet verlengen. "Ik wil Lewandowski publiekelijk bedanken voor wat hij doet om naar ons te komen", aldus Laporta.