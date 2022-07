Deal zo goed als rond: Club Brugge haalt Muriqi en moet nog wat dieper in de buidel tasten

Club Brugge roert zich sterk op de transfermarkt. En het mag wat kosten. Als je bij Lazio gaat shoppen, weet je dat het duur wordt. Nieuwe spits Vedat Muriqi gaat hen volgens Fabrizio Romano wel wat kosten.

Gisteren was het al duidelijk dat een deal in de pijplijn zat, maar toen werd er nog gesproken over 9 miljoen plus bonussen. Volgens Romano gaat het nu over 11 miljoen, maar is de deal zo goed als rond. Het papierwerk wordt al in orde gemaakt.

Club haalde met Ferran Jutgla en Cyle Larin al twee nieuwe aanvallers in huis. Met Muriqi anticiperen ze mogelijk op een vertrek van Charles De Ketelaere.