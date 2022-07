Waarom Club Brugge voor Muriqi gaat, niet meteen de meest beweeglijke spits

Vedat Muriqi is op weg naar Club Brugge. Veel analisten en ook fans van blauw-zwart vragen zich af waarom de club zo'n speler wil binnenhalen. Het mag duidelijk zijn dat Carl Hoefkens zo iemand in zijn kern wil hebben.

Club Brugge wil mooi en aanvallend voetbal spelen en had met Charles De Ketelaere vorig seizoen een gratieuze aanvaller vooraan staan. Dat hij nog gaat vertrekken, lijkt eraan te komen. Club heeft al geanticipeerd met het aantrekken van Cyle Larin en Ferran Jutgla. Maar waar past Muriqi dan in de plannen?

Op bepaalde momenten heb je ook iemand nodig waar je gewoon voorzetten naar kan gooien en zo'n type is Muriqi wel. Vorig seizoen was er nog Bas Dost, al hadden ze hem niet zoveel nodig. In die optiek moet ook de test van Andy Carroll gezien worden. Ook hij is een statische, grote spits. In bepaalde wedstrijden rekent Club erop dat ze een breekijzer nodig gaan hebben.