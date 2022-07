Na maanden hard labeur in Finland hoopt Belgische aanvaller op nieuwe kans in Challenger Pro League

Jorn Vancamp zijn avontuur bij Ilves Tampere zit erop. Het contract van de 23-jarige aanvallende middenvelder werd niet verlengd. Hij hoopt nu op een terugkeer naar de Belgische competitie.

Vancamp, jeugdproduct van Anderlecht, en in het verleden actief bij Beerschot en FC Eindhoven wou in Finland zijn conditie weer op peil brengen en zich klaarstomen voor een nieuwe start van zijn carrière. In totaal speelde hij zeven wedstrijden voor Ilves, waarin hij twee keer kon scoren. Na drie zware blessures was dat al een succes, maar Ilves laat hem nu dus gaan.

Kijk, hier heb ik dus tijd tot april om helemaal klaar te raken. Stel je voor dat ik ergens in 1B bij Virton ofzo getekend had... Dan was iedereen zich al snel gaan afvragen 'waar zit hij nu?'. En ik ben nu ook nog niet klaar om 90 minuten te spelen, dat zou ik niet aankunnen", zei hij ons in februari nog. "Daarom heb ik ook een transfer naar Griekenland laten afspringen. Mooi land, goeie competitie, maar je weet ook wel wat er allemaal naast het veld kan gebeuren. Ik wil me mentaal en fysiek 100 procent met voetbal bezighouden. Het is belangrijk dat ik zonder druk mijn niveau kan opkrikken."

Vancamp wil nu een nieuwe start in België. De als aanvaller opgeleide Antwerpenaar hoopt dat een 1B-club hem een nieuwe kans wil geven. Hij kent de competitie en is fysiek klaar na maanden van hard trainen. Veel van die ploegen - denk aan Lommel en Deinze - zijn ook op zoek naar Belgen. Vancamp is transfervrij en dus een opportuniteit voor zulke clubs.