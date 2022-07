OFFICIEEL: Deinze stuurt rechtsachter op uitleenbasis naar Eerste Nationale en verkeert stilaan in 'Belgennood'

In 2019 maakte Michiel De Looze (23) de overstap van Rupel Boom naar Deinze. Drie jaar later zit zijn avontuur bij de Oost-Vlamingen erop. Althans tijdelijk, want De Looze wordt voor een seizoen uitgeleend.

De Looze gaat een seizoen op uitleenbasis voetballen voor Knokke, dat in Eerste Nationale uitkomt. Het contract van De Looze bij Deinze loopt overigens af aan het einde van het seizoen. #TRANSFERNEWS | Welkom Michiel!



Michiel De Looze wordt voor één seizoen gehuurd van

KMSK Deinze.#weareknokke #weareRKFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/2bX0MAs9xo — Royal Knokke FC (@RKnokkeFC) July 7, 2022 Door de transfer van De Looze verkeert Deinze stilaan in Belgennood. De Oost-Vlamingen lieten de voorbije weken liefst twaalf Belgische spelers vertrekken. Op dit moment heeft de ambitieuze club uit de Challenger Pro League amper tien Belgische A-kernspelers in haar rangen. In ons land zijn de profclubs verplicht om minstens zes (voetbal)Belgen op het wedstrijdblad te zetten.