Antwerp oefent 2e keer op dezelfde dag: gelijkspel tegen Qatar

Antwerp heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd van de dag afgewerkt. Tegen Qatar werd het 2-2.

Na Salzburg was Qatar de volgende tegenstander voor Antwerp. Ze speelden 4 keer 20 minuten met een rust na 40 minuten.

In het begin van de wedstrijd was het balbezit voor Antwerp en ze kwamen ook op voorsprong. Michael Frey tikte een snelgenomen vrije trap, die bij hem terecht kwam, binnen. Enkele minuten later kwam Qatar al langszij. Nadien waren er niet veel kansen.

Radja Naingolan schoot na de rust op doel, maar zijn schot werd geblokt. Enkele minuten later kwam Qatar op voorsprong na slecht uitverdedigen bij Antwerp. Na ongeveer een uur spelen kwam Frey alleen voor doel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. 5 minuten voor tijd was het wel raak voor Frey. Hij maakte zijn 2e van de wedstrijd.

2-2 was ook de eindstand. De volgende oefenwedstrijd is komende vrijdag tegen Dynamo Kiev.