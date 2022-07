Club Brugge verliest tegen Kopenhagen op het einde van zijn stageweek

Club Brugge heeft zijn stageweek afgesloten met een nederlaag. Tegen Kopenhagen werd het 2-4.

In Nederland sloot Club Brugge zijn stage af met een oefenwedstrijd tegen Kopenhagen. De wedstrijd was een beetje anders dan normaal. Na 2 keer 45 minuten volgde nog een extra halfuur. Na elke 45 minuten was er een pauze van een kwartier.

📋 Blauw-Zwart begint de oefenpot straks met Mignolet, Mata, Mechele, Otasowie, Skov Olsen, Balanta, Vormer, Sandra, Buchanan, Jutglà & Lang. #CluFck



Het matchformat is 45+45+30 minuten, met telkens na 45 minuten een kwartier pauze. ⏱️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2022

De 1e helft begon niet goed voor Club. Sobol kwam Skov Olsen vervangen. Olsen heeft een spierblessure. Halfweg de 1e helft kopte Ferran Jutgla op de lat. Ruud Vormer kon scoren in de rebound. Nog geen 10 minuten later verdubbelde Jutgla de voorsprong na een knappe dribbel. Het was al zijn 4e doelpunt van de voorbereiding. Een 2-0 voorsprong was ook de stand na de 1e helft.

Ook Simon Mignolet mag gaan rusten. Senne Lammens komt in zijn plek! #CluFck — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 9, 2022

In de 2e helft kwam Kopenhagen langszij. Pep Biel scoorde 2 keer. Kopenhagen ging door op zijn elan. Eerst Bøving en daarna Roony maakten er nog 2-4 van. Club sluit de trainingsweek daarmee met een nederlaag af.