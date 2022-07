Sterkhouder op het OHL-middenveld tijdje buiten strijd

Mandela Keita is een tijdje buiten strijd. Dat laat zijn club OHL weten via sociale media.

OHL zal enige tijd een sterkhouder op het middenveld moeten missen. Mandela Keita moest tegen Beerschot naar de kant door een voetblessure. Hoe lang hij out is, liet de club niet weten. Mogelijk komt de competitiestart in het gedrang, maar dat is niet duidelijk. Keita start alleszins zijn revalidatie.

Mandela is een verdedigende middenvelder en een jeugdproduct van OHL. De 20-jarige maakte op 21 maart 2021 zijn debuut voor de A-ploeg met een basisplaats. Het seizoen erna kreeg hij een vaste plaats in de A-kern en hij was meteen een vaste waarde op het middenveld. In 25 wedstrijden was hij goed voor 1 assist.