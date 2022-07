Stapt Belgische club straks in PSG-netwerk? 'Parijse investeerders willen armada clubs naar voorbeeld Man City Group'

De Franse krant 'Le Parisien' schrijft dat Oryx Qatar Sports Investments (QSI), eigendom van PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaïfi, ook een netwerk van clubs wil uitbouwen zoals Manchester City dat doet. Een Belgische club komt alvast in aanmerking.

Volgens de krant zit het Portugese Braga al in de pijplijn, maar ook Eupen - dat al in Qatarese handen is - zou daarbij in aanmerking komen. Mogelijk wordt de kern van de Panda's deze zomer weer aangevuld met jongens uit de B-kern van PSG, schrijft HLN.

Volgens ingewijden is het niet uitgesloten dat Eupen kans maakt om op termijn deel uit te maken van het netwerk van QSI met de Parijse topclub als vlaggeschip. Op voorwaarde, uiteraard, dat de Panda’s van Bernd Storck zich weten te handhaven in de Jupiler Pro League.