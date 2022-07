Sterkhouder Antwerp 'verrast' door contractverlenging: "Er telt maar één ding: hier mijn carrière beëindigen"

Antwerp communiceerde onlangs dat de contracten van Faris Haroun en Ritchie De Laet werden verlengd. In gesprek met GVA geeft De Laet aan dat hij een contractverlenging niet zag aankomen.

Mede door medische problemen met de darmen kende Ritchie De Laet (33) afgelopen seizoen niet het beste jaar uit zijn loopbaan. Het was dan ook een opsteker dat Antwerp eind vorig seizoen initiatief nam om nieuwe contractonderhandelingen op te starten. Met succes, De Laet staat nu tot 2024 onder contract bij de Great Old.

"Ik was verrast toen Marc Overmars naar mij toe stapte om het contract open te breken. Hij vindt het belangrijk dat mannen zoals Faris en ik aan boord blijven. Wij beschikken over de over-mijn-lijkmentaliteit en het Antwerp-DNA. Voor mij telt er maar één ding: dat ik mijn carrière hier wil beëindigen."

Het is de bedoeling van Antwerp om Haroun ook na zijn actieve loopbaan aan boord te houden binnen de club. Of er ook voor De Laet dan nog een toekomst is weggelegd, is toekomstmuziek. "We hebben daar vluchtig over gesproken, het is alvast mijn persoonlijk plan om betrokken te blijven bij Antwerp. Ik hoop eerst nog een paar jaar door te gaan als speler."