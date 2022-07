'Supporters van de Rode Duivels zullen in Qatar geen alcohol kunnen kopen in de WK-stadions'

Supporters van de Rode Duivels zullen op het komende WK geen alcohol kunnen kopen in de stadions. Dat hebben verschillende bronnen aan het Duitse persbureau DPA gemeld.

Voor veel supporters is voetbal een feest en voor velen hoort daar alcohol bij. Maar verschillende bronnen meldden aan het Duitse persbureau DPA dat er in de stadions op het WK in Qatar geen alcohol zal verkocht worden. De WK-organisatie zal later nog officieel communiceren daarover.

Er zullen wel verkooppunten komen tussen de veiligheidscontrole en de plaats waar de fans hun wedstrijdticket zullen moeten laten zien. Ook in de fandorps zal er alcohol verkocht worden.

In Qatar is er geen alcoholverbod, maar in bars en restaurants van bepaalde hotels is de verkoop ervan wel beperkt. Als buitenlander van 21 jaar of ouder moet je speciale toestemming hebben om in bepaalde winkels alcohol te kopen.