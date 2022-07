Anderlecht kan overbodige spits slijten in Spanje, verschillende ploegen geïnteresseerd

Mohammed Dauda mocht niet mee op stage met Anderlecht. Een duidelijk teken dat Felice Mazzu niet op hem rekent, want hij was zowat de enige. Anderlecht zoekt een oplossing voor hem en die komt waarschijnlijk uit Spanje.

De Ghanese aanvaller van 24 zit in zijn laatste contractjaar bij paars-wit. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Spaanse Cartagena en daar scoorde hij toch 9 keer in 35 matchen. Het dreef zijn marktwaarde op naar 1,2 miljoen. Verschillende Spaanse clubs hebben hem nu in hun vizier. Tenerife en Albacete zijn onder de gegadigden.

De kans is dus groot dat hij zijn carrière verder zet in de Spaanse tweede klasse. Dauda zit sinds 2017 bij Anderlecht, maar speelde slechts 30 matchen voor de A-ploeg. Hij werd eerder ook verhuurd aan Vitesse en Esjberg.