Officieel: Standard stelt trainer voor die belofteploeg door Challenger Pro League moet loodsen

Komend seizoen treden de belofteploegen van de 1A-ploegen toe tot de reguliere competitiereeksen en dat verdient dan ook een volwaardige staff.

Standard is naast Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk één van de vier ploegen van wie de beloften in de Challenger Pro League zullen aantreden, oftewel het vroegere 1B.

Ze zijn nu ook de laatste ploeg uit die Challenger Pro League die haar trainer voorstelt. Het oog van de Rouches is gevallen op de Duits-Marokkaanse trainer Joseph Laumann. Als speler was hij actief bij onder meer Schalke 04 en Duisburg (tweede ploeg) en als trainer was hij assistant bij Bochum en Barnsley.

Bij Barnsley heeft hij ook drie wedstrijden als hoofdcoach op zijn conto staan na het ontslag van T1 Markus Schopp. Hij leidde de ploeg naar de eerste overwinning in 14 wedstrijden maar verloor de overige twee wedstrijden wel.