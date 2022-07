Antwerp kent zijn tegenstander in tweede voorronde Conference League: nummer twee uit Kosovo

Antwerp kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Inter Turku zakte met de beste papieren af naar Kosovo, maar Drita boog de scheve situatie helemaal om. Het werd 3-0 voor de Kosovaren, die volgende week in de volgende ronde naar de Bosuil afzakken.

Inter Turku begon met een krappe bonus (1-0) aan de terugwedstrijd in Kosovo, maar die werd quasi onmiddellijk uitgeveegd. Simonovski opende na nog geen twee minuten spelen de score voor Drita. De Finnen hadden hun lesje duidelijk niet geleerd, want ook in de tweede helft werden ze tot twee keer toe koud gepakt. Muja sloeg in minuut 49 en 51 genadeloos toe, Drita had zijn schaapjes op het droge met de 3-0.

Inter Turku ging met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de kwalificatie van Drita kwam nooit in het gedrang. Het bleef uiteindelijk bij 3-0: de Finnen zijn uitgeschakeld, terwijl Drita een ronde verder mag bekeren.

Antwerp ontmoet op 21 juli Drita op de Bosuil, de terugwedstrijd in Kosovo volgt een week later. Drita eindigde vorig seizoen op de tweede plaats in de Kosovaarse hoogste klasse, op twaalf punten van landskampioen KF Ballkani.