De defensie van Antwerp doorgelicht: na komst Alderweireld centraal voldoende opties, komst linksachter essentieel

Maandag communiceerde Antwerp dat er een mondeling akkoord werd bereikt met Al-Duhail omtrent de overgang van Toby Alderweireld (33). Behoudens onheil tijdens de medische en fysieke testen, wordt de 121-voudige Rode Duivel de komende seizoenen de leider van de rood-witte defensie.

121 interlands bij de Rode Duivels, 500 officiële wedstrijden in clubverband bij onder meer gerenommeerde teams als Ajax, Tottenham Hotspur en Atletico Madrid... Dat Antwerp iemand van het kaliber van Toby Alderweireld naar de Bosuil kan halen, is niet minder dan een stunt. Ondanks die ene matige interland tegen Nederland, waarna Alderweireld en zijn collega's achterin bedolven werden onder de kritiek.

Met de komst van Alderweireld krijgt de achterhoede van Mark van Bommel stilaan vorm. Centraal achterin zijn er meer dan voldoende opties. Op de flanken is er nog wel versterking welkom, vooral op links is de spoeling erg dun. Een overzicht.

Weelde centraal achterin

Moustafa Ava Dongo (26) en Junior Pius (26) zijn al langer afgeserveerd op de Bosuil. Net als de Congolees en de Nigeriaan ontbrak ook Dorian Dessoleil (29) op het oefenkamp in Oostenrijk. Dessoleil kreeg van Mark van Bommel te horen dat hij mag uitkijken naar een andere ploeg. Opmerkelijk, want de Waalse verdediger kwam pas vorig jaar voor 2,5 miljoen over van Charleroi en kwam toch 27 keer uit voor de Great Old.

Het ontbrak Antwerp vorig seizoen onder meer aan voetballend vermogen centraal achterin. Ook daarvoor wordt in de richting van Toby Alderweireld gekeken. In de kern lopen er heel wat kandidaten rond om aan zijn zijde te voetballen in het hart van de defensie.

Het gedroomde duo is misschien wel Toby Alderweireld-Björn Engels. De 27-jarige West-Vlaming is bijna terug na een vervelende blessure. Met Abdoulaye Seck (30) en Diniz Almeida (27) heeft Van Bommel nog twee ervaren krachten achter de hand. William Pacho (20), die drie keer mocht spelen tijdens de play-offs, zal ook de volgende stap willen zetten. Met Zeno Van Den Bosch (19) nam Van Bommel een verdediger uit de eigen academie mee op oefenkamp. Toch zal de jonge Belg vooral ervaring opdoen bij de Young Reds, die in Eerste Nationale aan de bak moeten.

Linksachter prioriteit

Is de weelde centraal achterin groot, dan is de spoeling op de flanken eerder dun op dit moment. Ritchie De Laet, vorig jaar nog de passe-partout onder Brian Priske, kreeg de duidelijkheid. In de 4-3-3 van Mark van Bommel is De Laet de vaste rechtsachter. Met Jelle Bataille (23) heeft Antwerp een betrouwbare back-up achter de hand. Al is het geen geheim dat er op de Bosuil meer verwacht wordt dan wat Bataille vorig seizoen gebracht heeft.

De transferprioriteit voor Marc Overmars op dit moment is ongetwijfeld een linksachter. De naam van Boca-speler Gaston Avila (20) circuleert al een tijdje in Deurne-Noord. De Argentijnse belofte-international moet Mark van Bommel opties geven. Met Sam Vines (23) heeft de Great Old immers maar één echte linksachter in haar rangen. De Amerikaan had een aanpassingsperiode nodig na zijn transfer. Ondanks enkele mindere prestaties bleef Brian Priske heilig overtuigd in de kwaliteiten van Vines. De Amerikaan is snel en heeft een goede traptechniek, aan hem om dit seizoen de strijd om een basisplaats aan te gaan. Met Laurit Krasniqi (20) nam Van Bommel nog een jeugdproduct mee op stage. De linksachter toonde zijn kunnen, maar ook hij zal nog moeten rijpen bij de beloftenploeg in Eerste Nationale.