Genk heeft deal rond en vervanger van Thorstvedt is onderweg

De vervanger van Kristian Thorstvedt is onderweg bij Genk. De Limburgers hadden zoals aangekondigd de Argentijn Nicolas Castro op het oog en die deal is zo goed als rond.

De 21-jarige verdedigende middenvelder komt over van Newell's Old Boys en zal zo'n 3,5 miljoen euro kosten. Castro speelde al 51 matchen voor Old Boys en scoorde daarin 9 keer. Eintracht Frankfurt had hem ook op de radar staan, maar die kozen uiteindelijk voor Mario Götze van PSV.

Bij Genk moet hij de vervanger van Thorstvedt worden. Er zijn enkel nog wat punten en komma's te zetten in het contract vooraleer hij voorgesteld kan worden. Het zou de eerste aanwinst van de Genkies worden.