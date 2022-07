OFFICIEEL: Boli Bolingoli na passage bij Club via buitenlandse avonturen nu terug in Belgische competitie bij KVM

KV Mechelen komt met een opvallende transfer. Boli Bolingoli, die na zijn vertrek bij Club zich aan buitenlandse avonturen waagde bij onder meer Celtic, is de meest recente versterking van Malinwa.

Boli Bolingoli is een aanwinst voor de linkerflank, die als verdediger en ook een rijtje hoger kan ingezet worden. De Congolese Antwerpenaar ruilt het Schotse Celtic Glasgow in voor KV Mechelen en tekende een contract voor twee seizoenen.

In onze competitie was Bolingoli eerder bij STVV en Club Brugge actief, vooraleer bij Rapid Wenen, Basaksehir en Celtic de revue te passeren. "Boli weet wat het is om onder druk te spelen. Club, Celtic, Rapid, dat zijn allemaal topteams in hun competitie. Met als surplus nog zijn matchen in de Champions League en Europa League. Hij kan zowel op defensief als offensief vlak een extra impuls geven", verklaart Tom Caluwé.

𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐄𝐑 🖋 I Boli Bolingoli tekende voor twee seizoenen en komt de linkerflank van KVM versterken 💛❤️



Meer info 👉 https://t.co/GtKClzCuaH#trotsoponzekleuren #Boliisnekakker — KV Mechelen (@kvmechelen) July 12, 2022

Boli Bolingoli treedt in de voetsporen van Roger Lukaku, die tijdens zijn actieve carrière al het truitje van geel-rood droeg. "Ik heb nog niet met Roger gepraat over KV Mechelen", lacht de nieuwkomer bij KVM. "Ik was gewoon terug op zoek naar een club waar je een familiegevoel merkt. Vanaf het eerste contact werd dat meteen duidelijk. Ik wil terug spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV."