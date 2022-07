Barcelona haalt winger binnen die concurrentie met Dembélé moet aangaan

Het is er dan toch van gekomen. De transfer van de Braziliaan Raphinha van Leeds United naar Barcelona is rond, dat kondigde de Catalaanse club deze namiddag zelf aan.

Barcelona leek lange tijd niet genoeg te kunnen bieden, maar is nu toch tot een deal gekomen over 58 miljoen euro transferprijs. Via bonnussen kan dat nog oplopen tot 72 miljoen, de prijs die Leeds wou. Barça is daarmee Chelsea, Arsenal en Tottenham te snel af. Raphinha had ook al duidelijk gemaakt dat hij enkel naar de Catalanen wou.

Hij moet wel zijn medische keuring nog doorstaan, maar daar lijken geen problemen te verwachten. Normaal gezien zal hij op rechts de concurrentie met Ousmane Dembélé moeten aangaan, maar hij kan ook op links uit de voeten. Vorig seizoen was hij goed voor 11 goals en 3 assists.