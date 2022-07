Lommel stunt ei zo na in oefenduel tegen Franse eersteklasser

Voor de ploegen van de Jupiler Pro League is het niet zo lang meer voor de competitie van start gaat. De clubs uit de Challenger Pro League krijgen nog enkele weken respijt.

Maar ook zij zijn al stevig aan het oefenen geslagen. Zo speelde Lommel SK woensdagavond tegen het Franse Stade de Reims. Bij de Fransen stond er met Wout Faes bovendien één Belg aan de aftrap. Thomas Foket begon op de bank.

Reims is een middenmoter in de Franse Ligue 1 maar had het knap lastig met de Belgische ploeg uit de Challenger Pro League. Na 5 minuten omspeelde Vancsa Wout Faes en in de rebound wist Talvitie te scoren.

Reims verhoogde druk stelselmatig doorheen de wedstrijd en in de tweede helft brak het groen-witte Lommelse blok achterin. Even na het uur scoorde Abdelhamid en 10 minuten later zorgde Adeline ervooer dat Lommel achter kwam.

Terugkomen zat er niet meer in maar het resultaat zal de Lommel-entourage ongetwijfeld vertrouwen geven voor wat nog komen moet.