KVO-speler met de juiste mentaliteit: "Ik wil de ploeg op sleeptouw nemen en groeien als leider"

Anton Tanghe heeft zijn contract bij KV Oostende verlengd tot 2026. De robuuste verdediger wil komend seizoen een onbetwiste basisspeler worden. "Als ik hier vertrek, moet het een stap vooruit zijn."

Tanghe was al basisspeler twee seizoenen geleden, maar vorig seizoen belandde hij op de bank. “Frederik Jäkel kende een uitstekend seizoen, en met Steven Fortes en Brecht Capon werd gekozen voor meer ervaring. Dat is ergens begrijpelijk gezien het moeilijke sportieve jaar. De concurrentie was dus in een zeker opzicht groter, al hielp het niet dat ik ook geblesseerd uitviel en algemeen minder speelde. Anderzijds, ik ben altijd hard blijven werken en neem ook vorig seizoen als ervaring mee", zegt hij in HLN.

Bij Oostende wil hij verder groeien. "Ik zit hier goed en heb voor mezelf uitgemaakt dat áls ik de volgende stap wil zetten, ik een volledig seizoen in de basis moet staan. Kijk, ik wil de ploeg mee op sleeptouw nemen en groeien als leider. Als het ooit tot een overstap komt, moet het naar een mooi project en een duidelijke stap hogerop zijn. Maar ik wil me eerst hier bewijzen, daarna zien we wel."