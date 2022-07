Prognose '22-'23, Plaats 11: Zolang Thalhammer bij Cercle zit, komt de Vereniging niet in de problemen

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Cercle Brugge, dat op weg lijkt naar een probleemloos seizoen.

Vorig Seizoen

Cercle begon goed aan de competitie met een 4 op 6, maar daarna zette de vrije val zich in. Na 16 speeldagen werd Yves Vanderhaeghe aan de deur gezet en kwam Dominik Thalhammer binnen. Aanvankelijk was er bij de buitenwereld scepsis over de aanstelling van de onbekende Oostenrijker, maar binnen de kortste keren had hij die perceptie gewijzigd.

Thalhammer introduceerde een heel nieuwe manier van voetballen, met heel hoge druk en gebaseerd op de fysieke capaciteiten van zijn kern. Cercle werd gevreesd omdat ze bleven lopen en druk zetten. Acht speeldagen later stond de Vereniging op een achtste plek en maakte een rustig seizoen door voor de rest. Er werd zelfs nog even gedroomd van de play-offs, maar uiteindelijk lukte dat net niet.

Transfers

Cercle zag Rabbi Matondo, toch wel één van de revelaties van het seizoen terugkeren naar Schalke en intussen verkocht worden aan Glasgow Rangers. Als vervanger hebben ze Ayase Ueda binnengehaald. De Japanse spits heeft een neus voor doelpunten, is snel en heeft een groot volume. Cercle gelooft sterk in de international.

Met Emilio Kehrer werd er nog een spits uit de Duitse derde klasse gehaald. Een veelscorer is de 20-jarige Duitser niet, maar ook hij zou perfect in het plaatje moeten passen met zijn loopvermogen.

Buiten Matondo vertrokken er geen kaderspelers bij Cercle. De groep werd voor 95 procent bij elkaar gehouden en de trainersstaf werd behouden. Heel belangrijk voor de continuïteit. Senna Miangue werd gekocht van Cagliari. Een belangrijke aankoop voor de groepssfeer, want de linksback spreekt zes talen en bindt de spelersgroep aan elkaar. Frank Kounaté wordt uitgeleend aan Sochaux. Maar ze blijven inzetten op de jeugd uit de club.

Voorbereiding

Cercle koos bewust voor minder wedstrijden, maar wel tegen stevige tegenstanders. In de eerste wedstrijd verloren ze met 1-0 van moederclub Monaco na een aangenaam kijkstuk. In de wedstrijden tegen PSV (2-2) en Nice (1-1) werd er gelijkgespeeld. Tegen de Eindhovenaren kwamen ze terug van een 0-2-achterstand.

Prognose

Met deze kern en de speelstijl van Thalhammer kunnen ze het elke ploeg moeilijk maken. We zien Cercle Brugge dan ook een probleemloos seizoen draaien. Ze hebben de wapens om in middenmoot of zelfs iets hoger te ambiëren, maar bij Cercle blijven ze bescheiden. Met die drie potentiële zakkers bouwt iedereen wat voorzichtigheid in, want elke match zal op het scherp van de snee worden.

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. KV Kortrijk

15. KV Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing