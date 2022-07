Wouter Vrancken is scherp voor zijn spelers: "We toonden te weinig bereidheid"

Wouter Vrancken is niet tevreden na de verloren oefenwedstrijd tegen AEK Athene. Hij vond dat hij niet hetzelfde zag als op training.

"Op training is er genoeg bereidheid", zei Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws. "Maar tegen AEK Athene zag ik dat te weinig. Vooral voorin was dat het geval. Ze moeten zorgen dat ze hun knop omdraaien." Genk speelde met Cyriel Dessers, Junya Ito en Luca Oyen tegen AEK.

"We speelden gewoon geen goede wedstrijd", ging Vrancken verder. "We gaven niet veel kansen weg, maar slikten wel weer doelpunten op stilstaande fases. Dat mag gewoon niet gebeuren. Ook zag ik in balbezit te weinig energie. Door sommigen ben ik ook verrast. Je speelt terug in een stadion en we zitten op een week van de competitiestart. Dan verwacht je wel wat meer."