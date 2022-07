🎥 Union-spelers schitteren meteen bij Brighton met doelpunt

Na een 0-0 gelijkspel tegen dochterclub Union moest Brighon & Hove Albion het opnemen tegen het Portugese Estoril-Praia. Na een 1-2 voorsprong na 45 minuten was de tijd gekomen voor de voormalige Union-spelers om zich te laten gelden.

Halverwege de eerste helft opende Kaoru Mitoma zijn rekening bij Brighton dit seizoen. Vorig seizoen was Mitoma goed voor 5 doelpunten en 4 assists bij Union. De winger werd vorig jaar door Brighton utigeleend aan Union.

En ook topscorer Deniz Undav legde zijn eerste doelpunt in het mandje voor Brighton. Met een ver afstansschot verschalkte hij de doelman van Estoril om de 1-4 eindstand vast te leggen.

The first of many for Deniz... 🤞💥 pic.twitter.com/LO5p7IgsMQ