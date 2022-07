'Akkoord gevonden: AA Gent steekt serieus tandje bij en haalt plan A voor 4,5 miljoen euro opnieuw naar de Ghelamco Arena'

Even leek het erop dat de kans definitief voorbij was om hem nog in de Ghelamco Arena te zien, maar ondertussen is er dan toch nog goed nieuws te melden.

Bij KAA Gent deden ze er alles aan om Jordan Torunarigha in de Jupiler Pro League te houden. Een eerste bod wordt een maandje geleden afgewezen door Hertha Berlijn. 4,5 miljoen euro De centrale verdediger leek mogelijk op weg naar de Premier League, waar West Ham United zijn zinnen op hem had gezet. Maar de Buffalo's gaven niet op en hebben een ultiem bod gedaan. Sky Sports meldt dat AA Gent een overeenkomst heeft met Hertha voor een bedrag van 4,5 miljoen euro.