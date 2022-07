OFFICIEEL- Aanwinst nummer zes voor RWDM: jeugdinternational komt over van Charleroi

RWDM heeft zijn zesde aanwinst beet. De Brusselse fusieclub maakte zondagochtend de komst van Fabio Ferraro (19) bekend.

De Italo-Belg ondertekende bij RWDM een contract van twee seizoenen (+ optie). De 19-jarige winger komt gratis over van Sporting Charleroi.

Ferraro kwam vorig seizoen drie keer in actie voor de hoofdmacht van de Zebra's. Charleroi besliste echter het contract van de jeugdinternational niet te verlengen. "Voor mij is RWDM ideaal om me verder te ontwikkelen", reageerde Ferraro op de clubwebsite.

"Eerst en vooral zal ik hard werken mijn kansen te krijgen en op termijn een basisplaats te veroveren. Ik wil graag deel uitmaken van dit team, dat hoge doelstellingen heeft dit seizoen. Ik hoop alvast dat ik met enkele doelpunten en assists mijn steentje kan bijdragen."