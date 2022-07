OFFICIEEL: Sven Vandenbroeck gaat in Saoedi-Arabië aan de slag

Sven Vandenbroeck (42) heeft een nieuwe uitdaging beet. Onze landgenoot ondertekende zopas een contract bij Abha Club, een club uit Saoedi-Arabië.

Vandenbroeck was in ons land aan de slag als assistent-coach van OH Leuven, waarna hij T2 bij Kameroen en zelfs bondscoach van Zambia werd.

Onze landgenoot bleef erg succesvol in Afrika. Zo werd hij met Simba SC kampioen van Tanzania, vorig seizoen won hij met FAR Rabat de beker in Marokko.

Vandenbroeck maakt er geen geheim van dat hij graag dichter bij huis aan de slag wilde gaan. De voormalige speler van onder meer Lierse en KV Mechelen stond op de lijst bij onder meer Union en Malinwa, maar werd telkens gepasseerd. En dus kiest Vandenbroeck voor een -lucratieve- uitdaging in Saoedi-Arabië, bij Abha Club.