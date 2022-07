Heeft Stipe Radic nog een toekomst bij Beerschot?

Stipe Radic was vorig seizoen één van de lichtpuntjes bij Beerschot, maar dit seizoen is de verdediger nog niet opgedaagd op training.

Radic wou van dezelfde clausule gebruik maken zoals Dom, Pietermaat, Holzhauser,... om zo transfervrij op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe club. Volgens zijn entourage is dit correct gebeurd, maar bij Beerschot beweren ze iets anders volgens Gazet van Antwerpen. De juiste procedure zou niet zijn gevolgd.

Volgens Radic is dit wel het geval en de Kroatische verdediger is nog niet opgedaagd op training en heeft zich ook niet gemeld voor de stage in Nederland. Zo blijft het koffiedik kijken of hij nog een toekomst heeft bij Beerschot.