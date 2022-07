Prognose '22-'23, Plaats 8: mag Mechelen na vertrek sterkhouders en komst nieuwe coach toch weer top 8 ambiëren?

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KV Mechelen, dat aan een nieuw tijdperk begint.

Vorig seizoen

Nadat het aanvankelijk even zoeken was, geraakte KV Mechelen onder stoom en speelde het opnieuw attractief en aanvallend voetbal. Dat vertaalde zich in dominantie inzake balbezit, enorm vaak zelfs voor een ploeg die niet tot de absolute top behoort. De vele tegengoals, onder meer op flankvoorzetten, werden er dan maar bijgenomen. KV eindigde zevende in de reguliere competitie en speelde opnieuw de Europe play-offs.

Transfers

Door de ontwikkeling van een aantal spelers waren uitgaande transfers van sleutelfiguren onvermijdelijk. Souza, duelwinnaar bij uitstek op het middenveld, kon niet langer gehuurd worden van de City Group. In de laatste decennia liep Achter de Kazerne nooit een spits rond die het DNA van de club zo belichaamde als Cuypers. Gent kwam hem weghalen.

Met succescoach Vrancken die na vier jaar andere oorden op zocht met een uitdaging in Genk, kondigde er zich in Mechelen het einde van een cyclus aan. Over een eventuele transfer van Storm houdt de speculatie ook nog aan, maar die is voorlopig nog wel in Mechelen. Kaya kreeg eind vorig seizoen een passend afscheid. Youngster De Bie trok naar Lier en de huurovereenkomsten van Van Drongelen en Youan liepen af.

Er zijn uiteraard ook inkomende transfers. Da Cruz, Malede en Ngoy moeten voor nieuwe aanvallende impulsen zorgen. Hernandez kon overtuigen na een testperiode. Lavalée en Ramaekers zijn nieuwe krachten in de centrale as. Voor de linkerflank werd Bolingoli gehaald. Ook zij komen onder de hoede van nieuwe trainer Danny Buijs te staan.

Voorbereiding

Met het uitvallen van Kerim Mrabti bereikte dramatisch nieuws Mechelen: een knieblessure opgelopen bij de nationale ploeg houdt de Zweed vijf maanden aan de kant. Door andere blessures in de spelersgroep moesten enkele oefenmatchen geschrapt worden. In het begin van de voorbereiding werd verloren van reeksgenoten Kortrijk en Antwerp.

In eigen stadion pakte KV Mechelen wel de overwinning tegen het Israëlische Maccabi Haifa (1-0). Tegen RWDM werd gelijkgespeeld (0-0) en de voorbereiding werd afgesloten met een spektakelstuk tegen Wolfsburg (3-4). Die laatste match maakte duidelijk dat KV nog altijd kwetsbaar is op stilstaande fases, maar ook nog steeds knappe combinaties op de mat kan leggen.

Prognose

Het begin van een nieuw tijdperk zal groeipijnen met zich meebrengen. De uitgaande transfers gecombineerd met de blessure van Mrabti zorgt voor een enorm verlies aan werkkracht op korte termijn. Als de nieuwe jongens ingepast zijn - Malede en Da Cruz hebben wel wat in hun mars - en Mrabti en Bijker terugkeren na Nieuwjaar, mag KV mikken op een sterke tweede ronde. En misschien toch weer op de top acht.

8. KV Mechelen

9. Standard

10. Union

11. Cercle Brugge

12. Westerlo

13. STVV

14. Kortrijk

15. KV Oostende

16. Zulte Waregem

17. Eupen

18. RFC Seraing