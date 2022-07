Belgische clubs hadden in seizoen 2020-2021 82,2 miljoen euro minder inkomsten

De clubs uit de Jupiler Pro League hebben wel degelijk een zwaar verlies geleden tijdens corona. Onderzoeksbureau Deloitte maakte bekend dat ze 82,2 miljoen euro minder inkomsten hadden tijdens het seizoen 2020-2021 dan een seizoen eerder.

Wel is corona niet de enige oorzaak. De mindere Europese prestaties spelen ook een rol. Daarnaast moesten veel wedstrijden achter gesloten deuren afgewerkt worden. Intussen is de Pro League wel met een plan gestart om de Belgische clubs weer gezond te maken.

Er wordt ook benadrukt dat er ook, ondanks de moeilijke tijden, nog steeds geïnvesteerd werd in communitywerking en het vrouwenvoetbal. Zo investeerden de Belgische clubs in 2021 zo’n 2,4 miljoen euro in hun vrouwenploegen. Een stijging van 65 procent ten opzichte van 2019.