Racing Genk heeft smaak te pakken en duwt door voor Argentijnse belofte: 'Genk verhoogt bod en heeft streepje voor'

Met Nicolas Castro stelde Racing Genk maandag zijn eerste zomeraanwinst voor. De Argentijn krijgt weldra mogelijk een landgenoot aan zijn zijde bij de Limburgers. KRC Genk heeft Fausto Vera hoog op de verlanglijst staan en is bereid een stevige financiële inspanning te doen.

Fausto Vera (22), een defensieve middenvelder, heeft al 74 officiële wedstrijden voor Argentinos Juniors in de benen. Bovendien was hij Argentijns jeugdinternational en was hij erbij op de Olympische Spelen.

Racing Genk is onder de indruk van de moderne middenvelder. Een eerste bod (zes miljoen) werd door Argentinos Juniors van tafel geveegd. TyC Sports laat weten dat Dimitri de Condé en co een verbeterd bod hebben uitgebracht, waarin de transfersom via allerhande bonussen nog een stuk kan oplopen in de toekomst.

Al liggen er kapers op de kust, want ook het Braziliaanse Corinthians wil de defensieve middenvelder inlijven. Het contract van Vera bij Argentinos Juniors loopt eind 2023 af. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op zes miljoen euro.