Mark van Bommel neemt Alderweireld meteen op in selectie, einde verhaal voor Seck en Dwomoh: "Ja, ze mogen naar andere club uitkijken"

Donderdag ontvangt Antwerp het Kosovaarse Drita voor de heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League. Woensdagmiddag blikte coach Mark van Bommel vooruit op de eerste belangrijke afspraak van het seizoen.

De Nederlandse coach van de Great Old had goed nieuws te melden. De eerste dagen van aanwinst Toby Alderweireld verlopen erg goed. Bovendien arriveerde de Rode Duivels messcherp en topfit op de Bosuil. "Toby zit dan ook meteen in de selectie", vertelde Van Bommel aan HLN. "Hij heeft een paar keer getraind en dat ging goed. Het is duidelijk dat hij in het tussenseizoen erg hard gewerkt heeft. Voor een trainer is het prettig om op zo iemand te kunnen rekenen. Of hij kan starten? Iedereen die in de selectie, kan in principe starten. Maar ik vertel het liever eerst aan de spelers zelf."

De komst van Toby Alderweireld betekent einde verhaal voor Abdoulaye Seck. De Senegalese verdediger werd van de Europese lijst gehaald en trainde woendag al mee met de B-kern. Hetzelfde geldt overigens voor Pierre Dwomoh. De 18-jarige middenvelder kostte Antwerp vorig seizoen nog twee miljoen. Dwomoh kwam enkele keren aan spelen toe in de Europa League en in de Champions' Play-Offs, maar lijkt dus geen toekomst meer te hebben op de Bosuil.

"Ik snap dat Seck dit niet prettig vindt", windt Van Bommel er geen doekjes op. "Hij loopt hier al een tijdje rond en is international... Maar dit is een zakelijke keuze, geen persoonlijke. De kern is te groot en moet afgeslankt worden. Of Seck en Dwomoh naar een andere club mogen uitkijken? Ja, zo kan je het wel formuleren", was de Nederlander erg duidelijk.