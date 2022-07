Nieuwe voorhoede Antwerp rekent op klik: "Het is makkelijk om met Vincent te spelen"

De voorhoede van Antwerp zal er dit seizoen heel anders uitzien. Met Vincent Janssen haalde The Great Old een gereputeerde spits binnen. Achter hem zal Christopher Scott, overgekomen van de jeugd van Bayern, zich moeten bewijzen.

Janssen ziet het alvast zitten. ''Christopher brengt kwaliteit aan de bal, is snel én maakt slimme loopacties. Dat zag je al toen hij scoorde in de oefenmatch tegen KV Mechelen. Het kan klikken tussen ons", zegt de Nederlander in HLN. "Uiteraard wil ik Christopher proberen te helpen op het veld. Net zoals ik alle anderen wil helpen. Als het team maar optimaal functioneert."

Scott kijkt alvast uit naar de samenwerking. "Het is makkelijk om met iemand als Vincent in de spits te spelen. Je kan de bal altijd kwijt bij hem, ook als de ploeg onder druk staat. Vincent is balvast en maakt de juiste beslissingen. Voor iemand als ik, die graag bijsluit van op de 8 of de 10, is de aanwezigheid van zo'n speler een zegen. Verder kan ik trouwens ook als flankaanvaller uit de voeten."