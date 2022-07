CEO Bormans gaat in op vertrek van Nielsen en Mazzu bij Union

Union SG gaat nog uitpakken op de transfermarkt. Dat moet ook, gezien het drukke programma (27 matchen tot het WK) van de club. Al ging het tot nu toe vooral over de vertrekkers.

Met Casper Nielsen vertrok deze week hun patron. "We hebben ons woord gehouden aan Nielsen. Als een bepaalde som op tafel zou komen, mocht hij vertrekken. En dat is - weliswaar na getouwtrek - gebeurd", zegt CEO Philippe Bormans in HBvL. "Nielsen heeft drie seizoenen alles gegeven voor ons en is 28 jaar. We hadden hem graag gehouden, maar begrijpen zijn standpunt. Dit hoort bij voetbal. En voor ons is dit financieel een mooie zet.”

Waar Bormans niet zo blij mee is: het verhaal rond de vertrokken T1 Felice Mazzu. Daar hadden ze op een vlottere financiële afhandeling met Anderlecht gehoopt. "De coach, dat is een ander verhaal. Ook daar hadden we begrip voor zijn keuze. De manier waarop, daar heb ik het moeilijker mee.”